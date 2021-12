Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg krijgt veel vragen over huisonderwijs

Dat merken ze ook in het Vrij CLB in Limburg, daar kreeg Ria Conings de afgelopen dagen heel wat telefoontjes en mails van medewerkers over huisonderwijs. "Heel wat ouders hebben plannen om effectief huisonderwijs te gaan geven. Maar daar moet je wel heel wat voor doen om het wettelijk goed in orde te krijgen. Dit mag zeker geen lichtzinnige beslissing zijn, die alleen ingefluisterd wordt omdat er nu die mondmaskerplicht is voor leerlingen vanaf 6 jaar."