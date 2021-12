Coördinator Poverello na onthullende reportage: "Ik besef dat dit voor veel mensen heel pijnlijk is"

De coördinator van armoedeorganisatie Poverello reageert voor het eerst op de onthullende reportage van RTBF, Knack en Le Vif. Daaruit blijkt dat Poverello een zeer rijke organisatie is, maar dat de armen daar maar weinig van zien. "Wij hebben veel middelen en wij willen die alleen maar gebruiken ten dienste van de mensen die het nodig hebben. Als we dat nog niet gedaan hebben, is dat waarschijnlijk omdat we veel ander werk hebben", zegt Johan Van Eetvelde, coördinator van Poverello in "Laat".