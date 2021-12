Coronablog: Opnieuw lichte daling van besmettingen en ziekenhuisopnames, mondmaskers voor 6-jarigen vanaf vandaag nu echt verplicht

De patenten op de coronavaccins moeten zo snel mogelijk worden opgeheven om ontwikkelingslanden ook te kunnen inenten, zo niet blijft de pandemie met nieuwe varianten voortwoekeren. Dat zeggen minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir en haar partijgenoot van Vooruit, Europees parlementslid Kathleen Van Brempt, in een opiniestuk in De Standaard.

Volgens de twee politici maken de farmareuzen Pfizer, Moderna en BioNTech enorme winsten – 1.000 dollar per minuut – en dralen ze om hun kennis te delen met het Zuiden, waar er een enorm tekort is aan vaccins. Nauwelijks 2 procent van de bevolking heeft minstens een eerste prik gehad. “Dat is niet alleen ethisch onaanvaardbaar, het is ook dom.”

De discussie over die intellectuele eigendomsrechten is aan de gang binnen de Wereldhandelsorganisatie. Het Europees Parlement is voorstander van een tijdelijke opheffing, net als de Amerikaanse president Biden. Maar Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen houdt de boot af.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft volgens Kitir en Van Brempt zelf stappen gezet om via een omweg, een “technologische transfer hub” in Zuid-Afrika, de formule van het Modernavaccin te kraken en er op die manier zelf de productierechten van te verwerven. De twee politici willen dat de impasse rond de patenten wordt doorbroken en dat de VS en Europa meewerken met de Wereldgezondheidsorganisatie om die technologische transfer hub te steunen.