Broer van volleybalster die getuigde over coach: "Geen enkele vrouw mag "hoer" of "dikke koe" genoemd worden"

Natuurlijk keek ik ook naar de documentaire omdat ik de broer ben van Hélène Rousseaux . Ze vertelde over de keerzijde van de medaille, de donkere aspecten van het bestaan van een atleet. Ook voor mij was het horen van bepaalde feiten of details even slikken. Maar ik ben ook fier omdat zij haar verhaal vertelt. Durft te vertellen. Dit met zowel nederigheid als respect. Dat vraagt veel moed.

Hélène werd gevraagd om over de vaak niet zo gepolijste en blinkende, keerzijde van de medaille te spreken. De donkere aspecten van het bestaan van een atleet. Dat heeft ze gedaan zonder bewust bepaalde mensen te willen aanvallen. Ik weet ook dat zij vrede heeft genomen met het verloop van haar carrière en ondertussen ook heel goed beseft wie ze is en wie niet.

Hélène mag zich tot de gouden generatie van het Belgisch volleybal rekenen en is een echt natuurtalent. Ze beschikt over de ultieme morfologie voor de sport. Ze is snel, explosief, lenig, balvaardig en krachtig. Ze is jammer genoeg ook zeer blessuregevoelig. Van nature een pure perfectionist en dat maakt haar ook wel eens hypergevoelig. Het is niet altijd een "gemakkelijke", dat is zeker.