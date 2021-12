Deliveroo-koeriers krijgen ongelijk en zijn geen werknemers, aldus Brusselse arbeidsrechtbank 

In soorgelijke zaken in het buitenland liepen de vonnissen uiteen: in Nederland en Spanje kregen de koeriers gelijk, in Londen en Parijs oordeelde de rechtbank in het voordeel van Deliveroo. De uitspraak van de arbeidsrechtbank in Brussel kan een belangrijk precedent zijn in mogelijk gelijkaardige zaken die andere koeriers (van andere "bedrijven) zouden kunnen aanspannen. Er is tegen de uitspraak van de arbeidsrechtbank beroep mogelijk.