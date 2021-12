Eerste overkophuis in de Kempen komt in Herentals: "Laagdrempelig initiatief waar jongeren terecht kunnen voor een babbel"

Binnenkort komt er in de Kempen een eerste overkophuis voor jongeren. Zoiets bestaat ook al een tijdje in Mechelen en in Antwerpen. De huizen dienen voor kwetsbare jongeren die simpelweg een babbel nodig hebben, maar de jongeren kunnen er ook therapeutische hulp krijgen als ze dat willen.

Het Kempense overkophuis zal in de stad Herentals komen, al is het nog niet precies duidelijk waar en wanneer. "Ik kan dus nog niet zeggen wanneer de deuren zullen openen, al hoop ik natuurlijk zo snel mogelijk", zegt jeugdschepen Stefan Verraedt (N-VA). "We hebben wel al een locatie voor ogen: in het Koetshuis in het Stadspark. Daar vertoeven veel jongeren."