"Wereldprimeur": eerste volledige elektrische vloot tourbussen in Brussel

De Brusselse sightseeingbussen staan door de coronacrisis al een poosje stil, maar met de eerste vloot elektrische sighseeingbussen wordt de draad weer opgepikt. “De tourbussen in Brussel hebben een jaar lang niet meer gereden en nu rijden ze opnieuw”, zegt An Van hamme van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. “Heel bijzonder is dat het gaat om een volledig elektrische vloot, wat trouwens een wereldprimeur is bij sightseeingbussen. De MIVB doet voor de uitbating een beroep op de RATP-groep die onder meer ook het openbare vervoer in Parijs uitbaat, maar vooral veel ervaring heeft met sightseeingbussen.”