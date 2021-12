Engie bevestigt nog eens: "Met alle aspecten en hindernissen is uitstel kernuitstap vandaag niet meer mogelijk"

"Engie zegt dat er geen wettelijk kader is waardoor kernenergie kan worden verlengd", betoogt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in "Terzake". Hij houdt vol dat dat Doel 4 en Tihange 3 nog altijd langer kunnen open blijven door gewoon de wet aan te passen, en daardoor kan de termijn volgens hem worden samengedrukt. Als er geen technische of technologische obstakels zijn, staat volgens Bouchez niks een verlenging van de twee kerncentrales in de weg.

"Kerncentrale zijn de meest complexe installaties in dit land", reageert Saegeman in "Terzake". "Het gaat over veel meer dan één wet aanpassen. Er is de wet op de kernuitstap, maar er is ook de internationale milieuwetgeving die de Belgische staat in deze situatie verplicht om een milieueffectenrapportering uit te voeren en een publieke consultatie te organiseren in een straal van 1.000 kilometer rond de centrale."

Met andere woorden: "Met alle aspecten die we hebben genoemd en alle hindernissen die moeten worden genomen achten we het vandaag niet meer mogelijk om de jongste kerncentrales te verlengen."