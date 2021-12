Energieproducent Engie spreekt klare taal in brief aan premier De Croo: "Kerncentrales langer openhouden is onmogelijk"

Het langer openhouden van de bestaande kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 is volgens energiebedrijf Engie niet mogelijk. Dat schrijven ze in een brief aan premier De Croo die onze redactie kon inkijken. In die brief benadrukken ze ook het belang van de gascentrale in Vilvoorde, waarvoor de vergunning geweigerd werd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Engie zal daarvoor zo snel mogelijk een nieuwe aanvraag indienen.