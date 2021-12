Gedetineerden bouwen gevel Ieperse gevangenis na in lego

Het nabouwen van de gevel in legoblokjes gebeurde tijdens een groepsactiviteit binnen de gevangenis. Andere gedetineerden konden tegelijk via een computerprogramma andere lokalen ontwerpen om in lego te bouwen. Legomaster-finalist Corneel Clarys hielp hen daarbij op de juiste weg. Clarys is zelf van Ieper en maakte eerder al de Lakenhallen na in lego.