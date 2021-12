Na dodelijk fietsongeval afgelopen zomer: Gent haalt gevaarlijke paaltjes weg

De tramsporen in Gent zijn op bepaalde plaatsen ronduit gevaarlijk voor fietsers, de paaltjes die overal in de stad staan maken het mogelijk nog gevaarlijker . De stad bekijkt nu op welke fietsroutes er paaltjes staan die een risico kunnen zijn voor fietsers en voetgangers. Dat doet ze nadat een fietser in de zomer van dit jaar uitgleed op natte tramsporen en terechtkwam tegen een paaltje. De fietser stierf later in het ziekenhuis. De stad wil dit in de toekomst voorkomen.