Gent wil met andere Vlaamse steden dezelfde regels voor pakjesdiensten in de binnenstad: "Te veel ritten voor een stad"

Voor Gent is het duidelijk dat samenwerken met andere steden wel belangrijk is. Als een stad een reglement opstelt en een andere stad niet, dan wordt dat een kakofonie aan regels en net dat wil Gent aanpakken. "We hebben de ambitie om naar een zero emissie stedelijke logistiek te komen tegen 2030 en dat willen we realiseren met andere steden, die dezelfde problemen ondervinden", zegt schepen Bracke nog. "Er is nog werk aan de winkel. We moeten niet alleen samenwerken met andere steden, ook de koerierdiensten moeten in het verhaal betrokken worden en daarom zijn uniforme regels over de stedengrenzen heen zeer belangrijk."