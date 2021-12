Gouverneur van Limburg pleit voor een langetermijnaanpak van de pandemie en roept bevolking tot vertrouwen

De gouverneur pleit voor een beleid op de lange termijn voor de aanpak van een pandemie, niet alleen binnen de gezondheidszorg maar in samenhang met alle belangrijke maatschappelijke kwesties. Tegelijk staat de overheid voor lastige afwegingen tussen de bescherming van de volksgezondheid enerzijds en het bewaken van individuele vrijheden en democratische principes en procedures anderzijds."Na deze coronacrisis hebben we niet alleen een werkbaar vaccin nodig maar ook opnieuw vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in de overheid, vertrouwen in de samenleving en in elkaar." Hij wees ook nog op de omslag die we moeten maken op het vlak van klimaat, energie, landbouw, mobiliteit en ruimtegebruik. "Limburg heeft daarbij een aantal specifieke troeven zoals bijvoorbeeld zijn centrale ligging in de Euregio. Daardoor maakt het nog altijd kans op de realisatie van de Einsteintelescoop die een enorme impuls zou betekenen, niet alleen wetenschappelijk maar ook economisch."