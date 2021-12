Waterzuiveraar Aquafin stelt biomethaaninstallatie voor: groen gas uit slib voor het eerst op het gasnet

Ronnie Belmans, energiespecialist bij de KU Leuven, is kritisch. “Het gevaar van de injectie van groen gas, is dat het gasnet misschien langer opengehouden zou worden. Het zou veel nuttiger zijn om dit biomethaan in plaats van aardgas te verkopen als grondstof aan de chemie-industrie voor de productie van verschillende materialen". Dat is ook volgens Sam Tessens een interessante toepassing. Aquafin verkende die optie, maar de productie is te klein voor die toepassing. Daarnaast waarschuwt Belmans ook nog dat er zeker geen biomethaan mag lekken, omdat het op zich een veel sterker broeikasgas is dan bijvoorbeeld CO₂.

Bovendien werd het ongezuiverde biogas uit het slip sowieso al gebruikt voor het opwekken van groene stroom. De concrete besparing die dit soort installatie kan opleveren, hangt dan ook vooral af van de locatie. Sam Tessens zegt dat een bedrijf dat biogas produceert moet bekijken of er voldoende warmtevraag op de site is om baat te hebben wij een warmtekrachtcentrale. Zo niet, kan biomethaangas zinvol zijn omdat het makkelijk transporteerbaar en daardoor efficiënter is.

Met dit pilootproject wil Aquafin de techniek uittesten om eventueel grotere installaties te plaatsen in andere waterzuiveringsstations. Als het succesvol blijkt, zou Aquafin het in nog vijf andere centrales van de driehonderd die het beheert, willen toepassen.