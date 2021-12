Houten pestheiligen keren terug naar Aalsters museum na revolutionaire hittebehandeling tegen houtworm

Het museum 't Gasthuys Stedelijk Museum Aalst bewaart, sinds de Sint-Martinuskerk in 1947 te maken had met een enorme brand, de zogenaamde "pestheiligen". In de tussentijd waren er kopieën van de originele beelden te zien boven het Rubensaltaar. De orginele beelden zijn gemaakt uit lindehout en tonen 4 heiligen: de heilige Adrianus, Sint-Sebastiaan, Sint-Kristoffel en de heilige Antonius.

Een pestheilige is een speciaal type van heilige binnen de Rooms-Katholieke kerk. Die werd aanbeden bij epidemieën zoals de pest, of de Zwarte Dood in de middeleeuwen, in de hoop van de ziekte te genezen of niet ziek te worden.