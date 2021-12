Inbreker in Borsbeek tevergeefs gezocht met helikopters: "Verder aan de slag met camerabeelden"

De politie benadrukt nog dat het belangrijk is om gelijkaardige incidenten altijd te melden via het noodnummer 101. "We vragen aan de mensen om mee een oogje in het zeil te houden en het te melden als ze iets verdachts zien. Dan kunnen wij tussenkomen, zoals dat vandaag is gebeurd", zegt Thijs.



Tijdens deze donkere winterdagen merkt de politiezone ook een stijging in het aantal woninginbraken. "Dieven zien nu meer kansen om in te breken. Onze diefstalpreventieadviseurs krijgen dan ook veel meer meldingen om toezicht te houden bij huizen. We hopen dat zoiets ook al werkt", besluit Thijs.