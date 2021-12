Hoogste legerofficier India en 12 anderen omgekomen bij helikoptercrash

Rawat was sinds 2019 de eerste chef Defensie van India. Daarvoor was hij stafchef van het leger. Omwille van de modernisering van het leger werden land-, zee- en luchtmacht toen onder één commando geplaatst.



Tijdens een carrière van meer dan 40 jaar voerde Rawat het bevel over verschillende bataljons bij het Indiase leger. Hij heeft ook heel wat onderscheidingen ontvangen. Hij ging in dienst bij het leger in 1978.