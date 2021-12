Vlaamse Jeugdraad: "Absurd dat binnenactiviteiten wel kunnen tijdens verlengingsweek, maar niet tijdens vakantie zelf"

De Vlaamse Jeugdraad is teleurgesteld dat er voorlopig geen bijsturing komt van de coronamaatregelen. Met de huidige regels mogen er op sport na geen jeugdactiviteiten binnen plaatsvinden. Ten vroegste op 20 december komt er een bijsturing, maar voor de vele kampen en activiteiten in kerstvakantie is dat te laat. "We vrezen dat kinderen letterlijk in de kou blijven staan."