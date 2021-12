8 vrouwen en 4 mannen: zij zullen oordelen over schuld Steve Bakelmans in het proces over de moord op Julie Van Espen 

De grote vraag is nu of de rechtbank effectief zal ingaan op het verzoek. Sowieso is dat heel uitzondelijk. Af en toe gebeurt het dat bepaalde delen van een proces achter gesloten deuren plaatsvinden, als het bijvoorbeeld over heel gruwelijke of expliciete beelden gaat. In het verleden - in de jaren 90 - is het nog maar één keer voorgekomen dat een volledig proces achter gesloten deuren gehouden wordt.