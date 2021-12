Ontbijtgranenproducent Kellogg's ontslaat 1.400 stakers na strijd van 2 maanden

Nu heeft Kellogg's beslist om de 1.400 stakende werknemers de laan uit te sturen. Het gaat over medewerkers van graanfabrieken in de Amerikaanse steden Michigan, Lancaster, Memphis en Battle Creek. "Dit is niet waar we op uit waren, maar we moeten nu stappen zetten om de continuïteit te waarborgen", zegt Chris Hood, ceo van Kellogg's in Noord Amerika, tegen NOS. "We zijn het aan onze klanten verplicht om de granen te blijven leveren die ze kennen en waar ze van houden."