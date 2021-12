Kerstbus in Tienen moet het lokaal shoppen stimuleren tijdens koopweekends 

“De bus is prachtig mooi ingekleed. Het is één grote bus en hij rijdt elektrisch", zegt schepen Eddy Poffé (Open VLD). "Het is de bedoeling is om inwoners heen en terug naar het handelscentrum te brengen waar ook een kerstmarkt is. Er zullen voorstellingen zijn van Theater Tol tijdens het openingsweekend van ‘Wintermagie in Tienen’ op onze vernieuwde Grote Markt. Met zo’n 300 handelaars kunnen we de bezoekers toch een mooi aanbod geven.”

