Koor mag repeteren in tribune voetbalclub OHL: "Spectaculaire plek"

En ook de koorleden zijn erg blij dat ze hun geliefde hobby weer kunnen uitoefenen, ook al is de koude niet te onderschatten. "Het is waar dat twee uur buiten in de kou zingen, niet ideaal is voor de stem. Het is belangrijk dat we daarom onze stem goed opwarmen. Maar eens we samen zingen, komt die warmte vanzelf. We zijn blij dat we op zo'n spectaculaire plek kunnen repeteren, en als we thuis komen nemen we snel een bad (lacht)."

Ook de andere dames hebben oplossingen gevonden om die koude te lijf te gaan. "Ik heb veel laagjes aangetrokken en daar bovenop sjaals, mutsen, handschoenen, alles wat ik maar kon vinden. Ook al zie ik er nu uit als de verschrikkelijke sneeuwman (lacht). Sommigen hebben zelfs ski-ondergoed aangetrokken. Het belangrijkste is dat we droog blijven, en dat lukt hier in de tribune. Maar de meesten van ons hebben voor alle zekerheid toch een potje thee mee genomen."