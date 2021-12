Kortrijks Energiefonds moet energieprijs van duizenden Kortrijkse gezinnen betaalbaar houden

Nathalie is niet alleen, in Kortrijk is er sprake van 20.000 mensen of 5.000 tot 6.000 gezinnen die in de problemen kunnen komen door de verhoogde energiefactuur. “Natuurlijk gaan we hen niet allemaal kunnen helpen met het Energiefonds, maar de preventieve maatregelen die we eraan koppelen kunnen wel een verschil maken”, zegt schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (Vooruit).