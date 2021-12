KRC Genk stelt evenement Winterbreak voor jeugdvoetbalclubs uit tot volgend jaar

KRC Genk stelt de eerste editie van de KRC Genk Winterbreak met een jaar uit. De KRC Genk Winterbreak was bedoeld voor de Limburgse jeugdvoetbalclubs die het door de coronacrisis financieel moeilijk hebben. Want de clubs hebben hun kantines een tijdlang moeten sluiten en konden ook geen evenementen organiseren om de clubkas te spijzen. De opbrengst van de Winterbreak was bedoeld als financiële steun voor de Limburgse jeugdvoetbalclubs.