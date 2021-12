Kursaal Oostende stelt grote verbouwingswerken uit tot 2024

Verschillende concerten en evenementen, die door de coronacrisis uitgesteld werden, kunnen nu toch doorgaan. Maar door de huidige maatregelen is de exacte planning van alle voorstellingen volgens Gwen Nijs, adjunct-directeur van het Kursaal Oostende nog onzeker. "We hebben nog geen duidelijke vooruitzichten tot wanneer exact de huidige maatregelen voor ons gelden. Voorlopig is dat tot 28 januari, maar wij wachten af wat het Overlegcomité zal beslissen in de week van 20 december. Ondertussen hebben we beslist om op langere termijn, tot 2024, ruimte te maken om een goeie programmatie te kunnen voorzien. Zo kunnen we de voorstellingen, die opnieuw moeten verplaatst worden, nog verder aanvullen."