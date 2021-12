Lege agenda’s bij Limburgse kappers: “Zonder steunmaatregelen zullen er ontslagen vallen”

Annick Tysiak van G&A Hair Fashion in Beringen maakt zich meer zorgen over de toekomst. “Er is totaal geen overrompeling zoals tijdens andere eindejaarperiodes’, zegt Tysiak. “We missen de helft van onze klanten en dat begint heel moeilijk te worden op financieel vlak. We hebben echt nood aan steunmaatregelen, want zonder maatregelen zullen er ontslagen vallen.”