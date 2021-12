Lek in waterleiding van automatisch blussysteem in winkelcentrum K In Kortrijk veroorzaakt wateroverlast

Maar de getroffen winkels zetten alles op alles om morgen terug te kunnen openen. "Wij hebben verschillende vestigingen in West- en ook in Oost-Vlaanderen, die de mediamarktwinkel in de K In Kortrijk opnieuw kunnen bevoorraden. We doen ons best dat de klant zo weinig mogelijk hinder zal ondervinden. Als de klant een product wil, dat door de waterschade niet meer voorradig is in de winkel, dan zullen we die met de online webshop verder helpen. De precieze schade zal opgemeten worden door experten van de verzekering. Wij hopen dat dit snel afgehandeld wordt", zegt Janick De Saedeleer, woordvoerster MediaMarkt.