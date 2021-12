Limburgs platform zet zorgmedewerkers flexibel in

Het personeelstekort is enorm toegenomen, en dat zo'n platform veel voordelen kan hebben, denkt ook Geert Berden. Hij is hoofdverpleegkundige op de dienst spoedgevallen in het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden. "Voor Covid was er zo'n 20 procent absenteïsme en dat was al hoog vergeleken met andere sectoren", zegt Berden. "In de eerste golf is dat gestegen naar 36 procent, en nu is het nog meer aan het stijgen. Deze extra ondersteuning is dus zeker welkom."