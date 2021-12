Man (61) overlijdt bij appartementsbrand in Oostende

Een fietser zag rond 06.15 uur rook ontsnappen uit een appartement op de eerste verdieping in de Spaarzaamheidsstraat in Oostende. Toen de brandweer aankwam, was het al hevig aan het branden. De brandweer kon alle buren in veiligheid brengen. De bewoner van het appartement waar de brand ontstond, werd dood teruggevonden.

Het vuur is wellicht in of rond zijn bed ontstaan. Het parket onderzoekt de oorzaak. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Wellicht gaat het om een brand die per ongeluk is ontstaan.