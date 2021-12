Manuscript van "De kleine prins" volgend jaar voor het eerst tentoongesteld in Frankrijk

Auteur van "De kleine prins" is Antoine de Saint-Exupéry, een adellijke Fransman die schrijver en piloot was. Hij schreef "De kleine prins" toen hij in 1942 in de Verenigde Staten verbleef, in de stad New York. In het voorjaar van 1943 vertrok hij als piloot in opdracht van het Amerikaanse leger voor geheime verkenningsvluchten nabij Frankrijk, als voorbereiding op een invasie van de geallieerde troepen tijdens Wereldoorlog II. Hij verdween tijdens zijn laatste missie in 1944.

Voor zijn vertrek uit de VS had Antoine de Saint Exupéry het originele manuscript van "De kleine prins" aan een vriendin gegeven. Zij verkocht het in 1968 aan het Morgan Library & Museum in New York. Het manuscript van "De kleine prins" heeft de VS nooit verlaten en is sinds de verschijning van het boek dus nooit in Frankrijk zelf te zien geweest.