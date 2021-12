Meer dan 200 nieuwe soorten sluipwespen gevonden in België en Nederland

De eerste is een wondermooie parasiet van springspinnen en wordt zelden ingezameld. Wereldwijd zijn er nog geen twintig exemplaren bekend en in België is er één gevangen in een lichtval in Ruiselede bij het natuurgebied De Gulke Putten. Een Canadese expert die bezig is aan een herziening van het geslacht, bracht het dier uiteindelijk op naam.

De tweede sluipwesp is nog zeldzamer en was uitsluitend uit Zuid-Frankrijk bekend. Het dier dook op via een oude waarneming in Nederland.

De wesp was gelukkig verzameld en is aan het Natuurhistorisch Museum van Basel geschonken voor verder genetisch onderzoek door een Zwitserse wetenschapper. Van deze wespensoort bleken wereldwijd slechts twee, mogelijk drie, exemplaren in collecties te zitten.

Maar uiteindelijk is het merendeel van de gevonden soorten vaak niet enorm uniek. Er is gewoon heel weinig geweten en zodra je moeite begint te doen, kun je ontzettend veel ontdekken. Een deeltje van de kloof tussen de werkelijkheid, burgerwetenschap en de wetenschappelijke wereld is nu gedicht, maar er is nog heel wat werk aan de winkel, zo zeggen de auteurs.

Het artikel over de nieuwe soorten is gepubliceerd in het Belgian Journal of Entomology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Natuurpunt.