Belgische staat vrijgesproken in proces rond "metiskinderen"

Wat zijn "metiskinderen"?

"Metiskinderen" zijn kinderen van een Belgische koloniaal en een Afrikaanse moeder. Ze zijn eind jaren 40 en in de jaren 50 geboren in Belgisch Congo, Rwanda of Burundi. De Belgische staat keurde relaties van kolonialen met Afrikaanse vrouwen niet goed en vond ook dat een Afrikaanse moeder een kind van deels Europese afkomst niet kon opvoeden. Veel kinderen werden daarom bij hun moeder weggehaald en bijvoorbeeld in missieposten geplaatst. Net voor de onafhankelijkheid van Congo werden nog eens honderden kinderen naar België gestuurd. Ze groeiden op in pleeg- of adoptiegezinnen of weeshuizen. Elke band met hun moeder en het land waar ze geboren zijn, werd verbroken. In ons land kregen ze dikwijls niet de Belgische nationaliteit en kregen ze ook af te rekenen met administratieve problemen.