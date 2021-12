Tiental minderjarige migranten en vluchtelingen voor gesloten poort Klein Kasteeltje

Aan het Klein Kasteeltje in Brussel is vanmorgen een tiental niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en migranten geweigerd omdat er voor hen geen opvangplaats meer gevonden kon worden. Dagelijks staan er mensen aan te schuiven om een opvangplaats te krijgen. Maar ze moeten de laatste weken vaak de nacht op straat doorbrengen omdat er te weinig plaats is in de asielopvang. Voor de minderjarigen wordt nu een oplossing gezocht door hulporganisaties.