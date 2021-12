Nazareth blijft inzetten op contacttracers: "We blijven de meerwaarde zien van lokale opsporing"

Nazareth zal blijven doen wat ze in de coronacrisis al de hele tijd heeft gedaan, namelijk het zelf opbellen van mensen die besmet zijn of een hoogrisico hebben gehad. Maar er kruipt dagelijks veel tijd in om iedereen te contacteren. Momenteel kunnen de contacttracers het nog moeilijk verder aan. De contacttracers in Nazareth zijn puur vrijwilligers die dat na hun dagelijkse job erbij nemen. En dat wordt veel, zegt coördinator Viviane De Preester van de gemeente Nazareth. "We bellen nu al 3 tot 4 uren mensen op. Door dit werk hebben we onlangs nog een cluster aan besmettingen ontdekt en ervoor gezorgd dat de besmettingen niet verder gingen."