Nieuw rapport Reporters Zonder Grenzen: nergens ter wereld zoveel journalisten achter tralies als in China

Volgens RZG worden zowel binnenlandse als buitenlandse verslaggevers steeds vaker lastiggevallen en geïntimideerd. In 2020 werden maar liefst 18 Amerikaanse correspondenten het land uitgezet, terwijl andere buitenlandse journalisten moesten vluchten nadat ze onwettelijke praktijken van de staat aan het licht hadden gebracht. Daarnaast werden verschillende journalisten opgepakt toen ze verslag uitbrachten over de lockdown in Wuhan of berichtten over #metoo-praktijken.