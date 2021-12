Onderzoekers vinden nooit eerder ontdekte schets onder verflagen van "De Nachtwacht"

De schets werd zichtbaar op de calciumkaart die de onderzoekers opstelden. De compositie van het schuttersstuk is opgezet met een grof geschilderde schets in een beige verf die veel kalk bevatte. In de bovenste helft van het schilderij licht de schets wit op. Dat komt omdat Rembrandt slechts dunne verflagen gebruikte en het calciumgehalte van de verf hoog was. Op andere plekken is de schets niet zichtbaar omdat de schilder daar waarschijnlijk dikkere verflagen over heeft geschilderd.