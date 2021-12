Ook openluchtschool ontsnapt niet aan mondmaskers: "verluchting is goed, maar kunnen niet overal 1,5 meter afstand houden"

In Openluchtschool Sint-Lutgardis in Brasschaat staat er in elke klas een wand volledig open zodat de kinderen in de buitenlucht zitten. Moeten ze dan wel een mondmasker op? "Toch wel, want we moeten net als alle andere scholen alle regels volgen", zegt directeur Gwenda De Wachter. "We hebben ontzettend veel ventilatie, maar we kunnen niet in alle lokalen genoeg afstand houden tussen de leerlingen. Daar moeten ze dus een mondmasker op."

"Elke klas heeft wel een tuintje met een picknicktafel en we doen ook heel veel activiteiten buiten. De kinderen kunnen dus regelmatig hun mondmasker afzetten", vertelt De Wachter. "We hebben voorlopig nog maar weinig negatieve reacties van de ouders gekregen. Er was nu bijvoorbeeld wel een moeder die een mail had gestuurd omdat ze ongerust was, maar die bel ik dan op en dan leg ik alles duidelijk uit."