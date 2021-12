Opnieuw slachtoffer van zinloos geweld in Aalst, burgemeester betreurt houding parket

Vooral dat laatste stoort de burgemeester: "Ik besef ten volle dat het aan de onderzoeksrechter en de procureur is om te oordelen wanneer een aanhouding noodzakelijk is. Dat wordt dan beoordeeld door de raadkamer. Maar het is wel belangrijk dat we samenwerken in die zaak, want de openbare veiligheid en de openbare rust is toch wel in het gedrang wanneer we op korte tijd zo 3 incidenten hebben. Dat raakt een stad. Voor mij is het wel verwonderlijk dat iemand die op klaarlichte dag iemand anders zwaar toetakelt, dat die wordt opgepakt door onze politiediensten, maar dat die dan helaas enkele uren later wordt vrijgelaten zonder dat hij de binnendeur van het kabinet van een onderzoeksrechter heeft gezien. Dat baart mij zorgen."