Opvallend minder jonge zwanen gespot die komen overwinteren: "We vrezen dat het door de klimaatverandering komt"

De voorbije weken is er wel een bijzondere zwaan gespot op het Noordelijk Eiland in Wintam, bij Bornem. Dat is een natuurgebied tussen de Rupel en het Zeekanaal. "Het is een wilde, witte zwaan die vanuit Noorwegen of Rusland komt. In Nederland en België komen er maar enkele tientallen overwinteren, en een waarneming is zeldzaam", zegt De Keersmaecker. "De wilde zwaan is ongeveer even groot als de knobbelzwaan, die we hier het best kennen, maar ze heeft een snavel die voor een deel zwart en een deel geel is."

Elke eerste zaterdag van de maand organiseert Natuurpunt een vogelkijkwandeling op het Noordelijk eiland.