Opvangcentrum asielzoekers in Mechelen ontruimd na brand

Rond 8.30 uur brak er brand uit in het opvangcentrum voor asielzoekers aan de Zwartzustersvest. "Eén van de personeelsleden kwam net aan en zag de vlammen", vertelt Hilde Demarré, adjunct-manager opvang asielzoekers bij Rode Kruis Vlaanderen. "De brandweer is onmiddellijk verwittigd en het vuur was snel onder controle. "

"Iedereen is onmiddellijk geëvacueerd op het moment dat de brand is ontdekt", zegt Demarré. "Dat is heel rustig verlopen. De bewoners zijn naar een warme plek gebracht in de Stadsschouwburg." De brandweer heeft het gebouw enkele uren verlucht en de bewoners konden weer terugkeren naar het centrum.

Uit onderzoek blijkt dat de brand accidenteel is ontstaan en dat er dus geen kwaad opzet in het spel is. De brand begon vermoedelijk bij een sigarettenpeuk.

In het opvangcentrum zijn 230 bewoners ingeschreven.