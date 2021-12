Organisatie Halle carnaval wil dat carnaval volgend jaar absoluut doorgaat: "Wij staan helemaal klaar"

De organisatie wil absoluut dat carnaval volgend jaar doorgaat en daarover heeft ze samengezeten met de stad en met de veiligheidsdiensten. “Alles wordt voorzien dat carnaval kan doorgaan", gaat Appelmans verder. "Wij zien op dit moment geen enkele reden waarom carnaval over vier maanden niet kan doorgaan. We hebben natuurlijk geen glazen bol, maar hoop doet leven. Wanneer mensen zich houden aan de regels en alles gaat de goede kant op zoals we vandaag toch een beetje mogen hopen, dan hopen we dat carnaval kan doorgaan. Het zou heel erg zijn wanneer we het nog een jaar moeten uitstellen.”