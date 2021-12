Ouders doodgeboren tweeling in Gent willen DNA-staal nadat grafsteen plots verdwenen was

De ouders van een doodgeboren tweeling in Gent bezochten al 10 jaar het graf van hun kinderen op de Westerbegraafplaats in Gent. Groot was hun verdriet toen bij hun laatste bezoek de grafsteen verdwenen bleek. De verantwoordelijke van de begraafplaats en de groendienst van de stad zeiden dat de ouders al die tijd aan het verkeerde graf moeten hebben gestaan. Nochtans had de grootvader van de kinderen zelf een persoonlijke grafsteen gemaakt, waardoor de ouders zeker zijn dat ze aan het juiste graf stonden.