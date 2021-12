Weefmachinebouwer Picanol bouwt in Ieper nieuw hoofdkantoor in vorm van schietspoel

“Door de sterke groei kampen we met plaatsgebrek voor parking, kantoren en vergaderzalen", zegt bedrijfswoordvoerder Frederic Dryhoel. "We hebben zelfs containers moeten inrichten als tijdelijke vergaderzalen." Er zal veel aandacht zijn voor duurzame technieken in de nieuwbouw.

In zijn segment is Picanol de grootste op de wereldmarkt. Het bedrijf werd in 1936 gesticht in Ieper. Het bedrijf blijft bewust voor Ieper kiezen als thuisbasis. Het heeft daarnaast ook productievestigingen in China en Roemenië en kantoren in Amerika, Mexico, Brazilië, India, Indonesië en Turkije. Op de site in Ieper werken meer dan 1.600 mensen. In het nieuwe kantoorgebouw zal plaats zijn voor 450 medewerkers.

De nieuwbouw komt naast de fabriek, langs de Zuiderlaan en moet in 2024 klaar zijn. “We zullen een nieuwe op- en afrit bouwen langs de Zuiderlaan, voor het verkeer van en naar de nieuwe parking. Om het bestaande fietspad niet te hinderen, wordt het omgebouwd tot fietstunnel onder die nieuwe op- en afrit", legt Frederic Dryhoel uit. "Het vrachtverkeer blijft de site oprijden via de Steverlyncklaan.”