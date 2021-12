Prikklok meet of asielhonden genoeg speeltijd in buitenlucht krijgen

Tegen 1 januari 2024 moeten asielen, pensions en fokkerijen verplicht kunnen aantonen dat de honden voldoende in de buitenlucht kunnen rondlopen. De VIVES-studenten hebben een systeem bedacht dat ze "The Walking Dog" noemen.

Student Jooren Vandecasteele: "De honden krijgen een badge aan hun halsband. De badgelezer registreert wanneer de hond naar buiten is gelopen tot wanneer hij opnieuw binnengaat. Dan kan er bijvoorbeeld op het Excel-document gelezen worden dat de hond 50 minuten buiten is geweest. Maar dat moet per dag 2 uur zijn. Dus als die in de namiddag nog eens buiten gaat, wordt dat erbij opgeteld. Dan weet het personeel dat de hond twee uur is buiten geweest en kunnen er andere honden gaan wandelen."

De studenten werkten voor "The Walking Dog" samen met het dierenasiel van Roeselare en het Blauwe Kruis in Oostende. Zo werd het idee nog verfijnd en is het nu klaar om te koop aan te bieden.