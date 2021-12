Proces aanslagen Brussel start op 10 oktober volgend jaar: 10 terreurverdachten moeten zich verantwoorden

Onder hen Mohamed Abrini, "de man met het hoedje", die zijn tas vol explosieven achterliet op de luchthaven. Ook Osama Krayem, die zichzelf moest opblazen in metrostation Maalbeek, maar zich net als Abrini blijkbaar bedacht. Zijn rugzak vol explosieven spoelde hij door in een toilet.



Andere bekende verdachten: Salah Abdeslam, Sofien Ayari en Ousama Atar. Abdeslam was al sinds de aanslagen van Parijs op de vlucht. Hij werd enkele dagen voor de aanslagen in ons land opgepakt, samen met Ayari. De twee worden ervan verdacht dat ze de aanslagen mee hebben voorbereid. Atar zou de aanslagen hebben aangestuurd vanuit Syrië. Hij zou daar intussen zijn omgekomen, maar omdat dat niet te controleren is, moet ook hij als vermoedelijk brein terechtstaan.

Komen daarnaast nog voor: Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, en de broers Smail en Ibrahim Farisi