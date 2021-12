Poverello Leuven bang voor de toekomst na mogelijk gesjoemel: "Dit gaat onze vereniging veel schade toebrengen"

Poverello is de grootste daklozenorganisatie van ons land en heeft 10 afdelingen in Vlaanderen, drie in Brussel en twee in Wallonië. Uit het onderzoek van de journalisten zou blijken dat de organisatie 50 miljoen euro aan vastgoed en 14 miljoen euro liquide middelen bezit. Maar die middelen zouden veel te weinig gebruikt worden om dakloze mensen en minderbedeelden te steunen. "We hadden al het gevoel dat er iets niet helemaal pluis was, maar van de omvang ervan hadden we geen idee", klinkt het bij Poverello Leuven. Hoewel de hoofdzetel van de vereniging alle lokale afdelingen heeft verboden om te reageren op de commotie, willen de vrijwilligers onze redactie toch graag te woord staan. "Wij zijn allemaal vrijwilligers en hebben geen zicht op jaarverslagen of wat er met het kapitaal van de vereniging gebeurt."

Beluister ook de getuigenis van Theo Vanparijs, hij was 30 jaar lang vrijwilliger bij Poverello Leuven.