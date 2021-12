Spectaculaire beelden: ballonvaarder uit Zwevegem vliegt over de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika

"De Kilimanjaro is een icoon in Oost-Afrika. We speelden al lang met het idee om er met enkele ballonnen over te varen. Puur voor de uitdaging", vertelde Ramses Vanneste (in groene jas op de foto) aan Radio 2 West-Vlaanderen.

Maandag was het zo ver. Ramses steeg met zijn ballon op ten noordoosten van de Kilimanjaro, aan de grens met Kenia. "We zijn het hele bergmassief overgevaren en uiteindelijk aan de westkant van de berg beland. Alles is perfect verlopen. We waren heel relaxed. Het was een onvergetelijke ervaring."