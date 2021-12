Speculaties over "vreemd kubusachtig object op de maan": wat is de "mysterieuze hut" precies? 

De Yutu 2 landde op de maan op 3 januari 2019 in het kader van het Chang'e 4-project, een van China's vorige maanmissies. De maanjeep werd uitgezet op de achterkant van de maan, een absolute primeur.

Wetenschappers kijken uit naar wat de missie nog brengt, want van de achterkant van de maan - het stuk dat we nooit zien vanaf de aarde - is nog maar weinig geweten. De maanjeep beweegt zich voort in de Von Kármán-krater die zich 186 kilometer ver uitstrekt.