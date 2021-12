Speelparadijs van 500 m2 opent in hartje Brussel

Gamestate Arcades zijn een hype in Nederland, en voor het eerst gaat er een ook zo'n spelletjesparadijs open in België. Midden in de voetgangerszone kunnen bezoekers verschillende computergames uittesten. “Op dit moment is dit een van de grootste arcadehallen in België”, vertelt eigenaar en CEO Roel Veltmeijer. “We hadden hem zelfs groter gewild, maar dat was op deze locatie niet mogelijk. Onze arcadehal in Brussel is 500 vierkante meter groot en normaal bestrijken we het dubbele van deze oppervlakte. Deze arcadehal bevindt zich wel in het hypercentrum en die locatie is ook belangrijk.”

Op die 500 vierkante meter bevinden zich 40 spelletjes zoals Airhockey, Pong, Moto GP, Pacman, Mario Kart en Tomb Raider. Grote klassiekers onder de gamefanaten zoals Andy Pacquet (18). “Dit is echt plezier maken. Het is de eerste keer dat ik op deze manier game, maar het is de moeite waard. De spelletjes zijn leuk en heel divers. Ik heb ook het gevoel dat er voor alle leeftijden wat te zien is."