Stad Leuven voorziet kindernoodopvang tijdens extra week kerstvakantie

Vorige week besliste het Overlegcomité om de kerstvakantie drie weken te laten duren. Dat betekent concreet dat ze al begint op maandag 20 december. Een week vroeger zodat de coronabesmettingen op scholen kunnen dalen. Alleen, voor heel wat ouders is dat een probleem. Zij moeten plots opvang vinden voor die extra week. De stad Leuven beslist daarom om extra kinderopvang te voorzien.

Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit): "We gaan die opvang op één centrale locatie organiseren in de stad, namelijk in de Stedelijke Kleuter- en Basisschool. Alle kinderen van ouders die niet kunnen thuiswerken, zijn welkom. In totaal zullen er een hondertal plaatsen zijn. Dat zou uit ervaring genoeg moeten zijn. We vertrouwen er echt op dat ouders hier enkel gebruik van maken als ze geen opvang vinden of geen verlof kunnen nemen."